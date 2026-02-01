El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la regidora de Movimiento Ciudadano en el cabildo de La Manzanilla de la Paz, Blanca Esthela Álvarez, fue localizada sin vida a bordo de su vehículo.

El mandatario estatal informó que el hallazgo ocurrió durante la madrugada y que, de acuerdo con los primeros reportes, no se observaron indicios de violencia en el sitio.

“Tristemente fue encontrada muerta esta madrugada. Ella fue encontrada en su vehículo, con su cinturón de seguridad puesto, sin huellas de violencia, no existe absolutamente ninguna huella de violencia, no hay disparos, no hay nada, la camioneta no tiene tampoco ninguna huella de violencia”.

Lemus Navarro indicó que solicitó a Ciencias Forenses agilizar la necropsia correspondiente para determinar la causa del fallecimiento. (Por Edgar Flores Maciel)