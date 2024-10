Habrá ley seca en Zapopan el próximo fin de semana, sábado y domingo, pero solo en el perímetro de la romería de la Virgen de Zapopan, debido a este multitudinario festejo informa el alcalde, Juan José Frangie.

Indica que si se permitirán las bebidas alcohólicas acompañadas de alimentos.

“Estará prohibida la venta de alcohol en lo que es autoservicio, tiendas de conveniencia en botella cerrada, los restaurantes que están en el andador 20 de noviembre, los que están por Américas no existirá ley seca, pero sí no podrán vender para llevar alcohol y con esto los restauranes seguirán su venta normal para no afectarles la economía”

Señala que por primera vez se permitirá permitirá la apertura de los comercios establecidos en la cabecera municipal.

En cuanto al comercio ambulante se otorgaron 600 permisos. (Por Claudia Manuela Pérez)