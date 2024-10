Autoridades de San Pedro Tlaquepaque realizaron un recorrido este lunes con personal de SIOP, Obras Públicas del municipio y topógrafos para determinar los daños que presenta El Parián, luego que los estudios que realizó la pasada administración, simplemente no se los dejaron.

El comandante e Protección Civil del municipio, Luis Enrique Mederos, reconoció que hay daños visibles en el inmueble que data el siglo XIX.

“Bueno, nosotros encontramos que las columnas están ladeadas, hay otras que están fisuradas, entonces sí hay riesgo, en el Plan A que es el de los portales y en la revisión en el interior también SIOP encontró que se necesita hacer un estudio topográfico para ver si hay que hacer un reforzamiento para que puedan dar ellos su dictamen”.

Señalan que si el Colegio de Ingenieros hizo un estudio, los resultados no están en el expediente que le entregaron a la nueva administración.

De momento no se considera viable reabrir ninguna parte de El Parián. (Por Héctor Escamilla Ramírez)