A 4 días para el juego, los boletos para el partido Atlas Vs América de la fecha 6 de la liga MX están a punto de agotarse ya que son pocos los disponibles para la afición.

Para el encuentro a celebrarse en el estadio Jalisco el domingo a las 7:10 de la noche y que servirá para el regreso en casa del técnico Diego Martín Cocca solo quedan entradas de la parte baja con valor de Mil 210 pesos.

Se acabaron los más baratos que se colocaron en 500 pesos en zona alta y los demás de la parte baja que llegaban hasta los 3 mil 640 pesos en VIP.

Aunque varios se vendieron en promociones con tarjeta de aficionados.

De esta manera se espera una gran entrada en el coloso de la Calzada Independencia, lo que no ocurre normalmente en los juegos de Atlas. (Por Martín Navarro Vásquez)