El Instituto Guatemalteco de Migración informó que ciento sesenta y un habitantes de cinco comunidades de Frontera Comalapa Chiapas, ingresaron a Guatemala para solicitar refugio debido a la confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en la franja fronteriza.

Los desplazados fueron alojados en un albergue habilitado en la comunidad de Guailá, municipio de La Democracia Huehuetenango, aunque algunos permanecen con familiares o en espacios rentados.

Las autoridades guatemaltecas iniciarán el proceso para otorgarles documentación que les permita permanecer legalmente en el país.

Este nuevo flujo migratorio refleja el impacto de la violencia del crimen organizado que se extiende hasta los límites internacionales.