El Gobierno de Tlajomulco aplicará restricciones de ingreso al Bosque La Primavera y al Área de Protección Hidrológica Cerro Viejo durante Semana Santa y Pascua, del 28 de marzo al 12 de abril.

Las medidas incluyen registro obligatorio en puntos de vigilancia y prohibición total de fogatas, además de limitar el ingreso de vehículos todoterreno y exigir mascotas con correa.

El objetivo es prevenir incendios y daños al ecosistema.

Autoridades advirtieron que el incumplimiento podría derivar en multas, arrestos administrativos o sanciones penales.