Previo a que inicie la discusión del dictamen, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se compromete a que todos sus 13 integrantes estarán presentes en la discusión del Plan B y votarán en contra, asegura el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

“Aquí estamos todos, comprometidos en un acuerdo como es, de cara al pueblo de México, donde estaremos presentes siempre, para que no haya duda. Aquí no hay de que se salió al baño, aquí no hay de que no hay compromiso porque el compromiso es con el oficialismo. No. Aquí el compromiso es con México y aquí están todos y cada uno de ellos, con valentía, con carácter con determinación”.

Y es que de cara a la discusión de esta iniciativa presidencial, senadores Yeidckol Polevski, del PT; y Miguel Ángel Yunes, ex PAN y hoy morenista, solicitaron permiso, por lo que ya tomaron protesta sus suplentes. (Por Arturo García Caudillo)