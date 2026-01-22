Ante los cuestionamientos por antecedentes e investigaciones vinculadas a la financiera Broxel, el secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, defendió la contratación de dicha empresa, encargada de proveer la Tarjeta Única Jalisco, mecanismo mediante el cual los usuarios podrán acceder a descuentos y evitar pagar la tarifa general de 14 pesos en el transporte público.

“Ese malvado del cual dicen tantas cosas: Broxel es un grupo financiero tecnológico en México que tiene más de 10 años de operación en el mercado nacional. Su actividad principal que consiste en el desarrollo de operación de infraestructura tecnológica para medios de pago. El malvado Broxel es contratado por millones de pesos por el Banco de México, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

García Sotelo subrayó que la implementación de la llamada tarjeta naranja permitirá a los usuarios acceder a beneficios adicionales como bancarización, créditos y pago de servicios. Añadió que, en el caso de los estudiantes, el esquema contempla tarifas preferenciales, por lo que pagarán únicamente cinco pesos por pasaje. (Por Marck Hernández)