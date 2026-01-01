Al recibir la notificación de la solicitud del Congreso del Estado para realizar un referéndum sobre el aumento a la tarifa del transporte público, esta tarde se reúne de manera extraordinaria el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, Popular y Gobernanza, el único facultado para determinar si procede o no, explica a Notisistema su presidente, Ramón Marcelo Cortés Martínez.

“Por eso convocamos a una sesión extraordinaria hoy a las dos de la tarde, para analizarlo y precisamente ver si está bien dirigido, ver todos los detalles que pueda tener y que vaya en base a la ley. De hecho tenemos hoy la reunión de trabajo, porque ayer se me notificó que ya contábamos con el acuerdo legislativo”.

Cortéz Martínez indica que ayer, la secretaría ejecutiva le notificó que el consejo ya tenía en sus manos la solicitud oficial del Congreso aprobada el pasado 15 de enero. (Por Gricelda Torres Zambrano)