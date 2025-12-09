Durante una mesa de diálogo con diputados locales, el titular de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado, Luis García Sotelo, señaló que podrían realizarse reasignaciones presupuestales para el próximo año, en respuesta a las peticiones legislativas en diversos rubros. Explicó que existe un margen para incrementar el presupuesto en alrededor de seiscientos millones de pesos y cubrir necesidades que, a juicio de los legisladores, no están atendidas.

“En un ejercicio de presupuesto podemos ver recursos ampliados, hay un margen, podemos irnos a unos 600 millones arriba de lo que está ahorita planteado para cubrir algunas necesidades que los diputados consideran que no están cubiertas y la otra es que si eso fuera insuficiente, hacer ajustes a la baja de algunos programas públicos o de algunas inversiones”.

Entre los ajustes solicitados, se propone destinar trescientos millones de pesos adicionales a la agenda de personas desaparecidas, así como mayores recursos para el campo, emprendedores, los Centros de Justicia para las Mujeres y proyectos de infraestructura educativa y movilidad sustentable. (Por Marck Hernández)