A partir del próximo lunes 15 de diciembre los usuarios del transporte público podrán utilizar por primera vez la Linea 4 del Tren Ligero, de forma totalmente gratuita durante los siguientes 15 días, confirma el director de Siteur, Amilcar López.
“A partir del próximo lunes 15 estaremos recibiendo a nuestros usuarios para que puedan probar, revisar cuáles son las condiciones de infraestructura, identificar perfectamente las estaciones y cuál es la conexión de esta linea 4 con la red de transporte masivo y durará los siguientes 15 días a partir del lunes 15 y hasta el 31 de diciembre, donde tendremos esta etapa de reconocimiento”.
A partir del primero de enero ya se cobrará el servicio de la Linea 4, que comenzará su recorrido cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco a Guadalajara en sus límites con Las Juntas. El periodo de 15 días de prueba será para que los usuarios se familiaricen. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Confirma Siteur que el lunes comienza la operación de la Línea 4 con servicio gratuito
