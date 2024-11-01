A partir del próximo lunes 15 de diciembre los usuarios del transporte público podrán utilizar por primera vez la Linea 4 del Tren Ligero, de forma totalmente gratuita durante los siguientes 15 días, confirma el director de Siteur, Amilcar López.

“A partir del próximo lunes 15 estaremos recibiendo a nuestros usuarios para que puedan probar, revisar cuáles son las condiciones de infraestructura, identificar perfectamente las estaciones y cuál es la conexión de esta linea 4 con la red de transporte masivo y durará los siguientes 15 días a partir del lunes 15 y hasta el 31 de diciembre, donde tendremos esta etapa de reconocimiento”.

A partir del primero de enero ya se cobrará el servicio de la Linea 4, que comenzará su recorrido cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco a Guadalajara en sus límites con Las Juntas. El periodo de 15 días de prueba será para que los usuarios se familiaricen. (Por Gricelda Torres Zambrano)