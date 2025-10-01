A pesar del escándalo de corrupción por huachicol fiscal en las aduanas, la recaudación por este rubro durante el actual sexenio ha sido mayor a cualquier otra administración, aseguró el secretario de Hacienda, Edgar Amador, al comparecer ente senadores.

“Déjeme insistir una vez más, la recaudación por aduanas supera en 200 mil millones de pesos el ejercicio anterior, es diez veces superior a la administración 2000-2006; cinco veces superior a la administración 2006-2012. No nada estamos haciendo mucho por combatir al contrabando fiscal, sino que tenemos buenos resultados en términos de recaudación”.

Tras asegurar que está muy orgulloso de pertenecer al movimiento de la Cuarta Transformación, recordó que en casos de siniestros naturales siempre ha habido recursos suficientes para enfrentarlos y para este año y el siguiente hay más de 26 mil millones de pesos que están siendo dispersados en las distintas dependencias. (Por Arturo García Caudillo)