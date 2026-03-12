La guerra entre Estados Unidos e Irán tendrá “efecto corto” sobre la economía mexicana, afirmó el secretario de Hacienda, Édgar Amador.

Consideró que en el país se debe tomar con “mucha tranquilidad” lo que sucede en el mercado del petróleo porque tenemos mecanismos para aminorar el impacto en los combustibles.

Al término de la presentación de la Convocatoria de la Misión Comercial de México a Canadá, el secretario de Hacienda dijo que existe un mecanismo para ajustar los precios de las gasolinas y el diésel.