Sin explicar el motivo, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, reprogramó por tercera ocasión, ahora para las 22:30 horas, la entrega en la Cámara de Diputados, del Paquete Económico 2026, hecho que es calificado como insólito, dado que este acto protocolario se realiza año con año, a las 17 horas del 8 de septiembre. De hecho, la última vez que ocurrió algo similar, fue en 1994. Está situación también provocó que la ceremonia de presentación de la Ley de Ingresos ante el Senado, se reprogramara pasando a ocupar el horario de las 11:30 horas. (Por Arturo García Caudillo)