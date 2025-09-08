Al dar su mensaje por el cuarto informe de actividades como presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos destacó la continuidad de los proyectos y las victorias logradas en los últimos seis meses, como el retorno de la recolección de basura, la nueva estación de transferencia y garantizar el servicio por encima del 95% en el municipio.

“Hoy, a 6 meses de tener nuevamente la gran responsabilidad de brindar el servicio de recolección de basura, que nunca se debió haber dejado en manos de particulares, puedo decirles que otra batalla ganada es el haber logrado la construcción de la estación de transferencia Tonalá Oriente, estación que, por cierto, es la segunda construida en todo el estado de Jalisco”.

Al informe de Sergio Chávez asistieron el presidente del Poder Judicial, las presidentas municipales de Tlaquepaque, El Salto y Zapotlanejo, el alcalde de Tlajomulco, diputados federales y el gobernador Pablo Lemus Navarro. (Por Gustavo Cárdenas)