Con impactos de arma de fuego y atados de manos, dos hombres de entre 25 y 35 años fueron localizados sin vida en una brecha despoblada del poblado de Puente Viejo, en el municipio de Tonalá.

El hallazgo fue reportado por vecinos que observaron entre la maleza dos bultos con silueta humana. Al acercarse, confirmaron que se trataba de dos personas, por lo que dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros indicios, los cuerpos habrían sido abandonados en el lugar tras ser privados de la vida en otro punto.

Los cadáveres fueron trasladados al anfiteatro metropolitano en calidad de no identificados. (Por Edgar Flores Maciel)