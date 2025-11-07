El cuerpo de un hombre de unos 35 años fue localizado sin vida esta tarde dentro del parque Luis Quintanar, en el cruce de avenida Malecón y María Reyes, en Guadalajara.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba una puñalada en el pecho y múltiples golpes en el rostro, además de rastros de sangre a un costado del canal.

Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron el deceso y estimaron que el hombre llevaba al menos dos horas de haber sido asesinado.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni se ha logrado la identificación del cuerpo. La zona permanece acordonada mientras la Fiscalía del Estado realiza las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)