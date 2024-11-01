La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco alertó sobre un marcado descenso de temperatura en gran parte del estado a partir del domingo por la noche, debido al ingreso de una masa de aire frío proveniente del norte del país.
El fenómeno provocará reducciones de entre 4 y 8 grados centígrados por debajo de los promedios históricos durante los primeros días de la próxima semana.
En el Área Metropolitana de Guadalajara se prevén mínimas de 5 a 9 grados centígrados, y valores menores en zonas boscosas.
En municipios de los Altos y el Norte, como Huejuquilla, Lagos de Moreno y Mezquitic, podrían registrarse heladas y temperaturas bajo cero.
Autoridades recomiendan abrigarse y proteger a menores y adultos mayores.
Se avecina fuerte descenso de temperatura en Jalisco a partir del domingo
La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco alertó sobre un marcado descenso de temperatura en gran parte del estado a partir del domingo por la noche, debido al ingreso de una masa de aire frío proveniente del norte del país.