Un hombre de entre 35 y 40 años fue encontrado sin vida esta mañana en la colonia Jardines del Bosque, de Guadalajara.

El hallazgo ocurrió sobre avenida Niños Héroes, al cruce con La Cauda, donde policías estatales localizaron a la víctima tirada bajo un árbol.

Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron el fallecimiento y señalaron que presentaba una herida de bala en la cabeza.

No hubo testigos que aportaran información sobre los responsables.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación. (Por Edgar Flores Maciel)