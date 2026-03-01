El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cuenta con una capacidad de financiamiento de alrededor de 179 mil millones de pesos para impulsar proyectos prioritarios del Gobierno federal.

La institución destacó su solidez financiera y la posibilidad de articular recursos públicos y privados, entre ellos, la banca comercial y las Afores.

También señaló que existe una brecha de inversión en proyectos sostenibles de hasta 13 billones de pesos.