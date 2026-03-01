El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cuenta con una capacidad de financiamiento de alrededor de 179 mil millones de pesos para impulsar proyectos prioritarios del Gobierno federal.
La institución destacó su solidez financiera y la posibilidad de articular recursos públicos y privados, entre ellos, la banca comercial y las Afores.
También señaló que existe una brecha de inversión en proyectos sostenibles de hasta 13 billones de pesos.
Banobras tiene 179 mil mdp para financiar proyectos prioritarios
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cuenta con una capacidad de financiamiento de alrededor de 179 mil millones de pesos para impulsar proyectos prioritarios del Gobierno federal.