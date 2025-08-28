El cuerpo de una bebé, que todavía traía el cordón umbilical, fue encontrado en un camión recolector de basura, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Los hechos se reportaron sobre la calle Pedro Ferriz Santa Cruz, cerca de su cruce con Horacio Pedraza, en la Colonia San Marcos II.

Fueron los trabajadores de la empresa recolectora de basura quienes se percataron de la presencia del cadáver que estaba entre los residuos.

Minutos después arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la bebé no tenía signos vitales.