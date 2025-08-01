Tras ser electa como propuesta de Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado, la fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional, Laura Itzel Castillo, aseguró que una vez que sea ratificada por el Pleno, actuará con total institucionalidad.

“Yo quiero decir que yo voy a trabajar con institucionalidad sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional y las iniciativas que envíe nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Asimismo, dijo esperar que las sesiones del Senado se lleven a cabo de forma tranquila y agradeció la felicitación de la presidenta de la República. (Por Arturo García Caudillo)