El ex presidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, fue localizado con vida este jueves tras ser reportado como desaparecido el pasado domingo.

​A través de redes sociales, la Fiscalía de Michoacán compartió la ficha de búsqueda que había emitido con la leyenda “localizado”, pero no ofreció más detalles; sin embargo, de acuerdo con reportes, el ex edil permanece hospitalizado.

La última ubicación del ex alcalde fue en la comunidad Tierras Coloradas del municipio de Ciudad Hidalgo, al oriente de la entidad, donde acudió a una actividad social.