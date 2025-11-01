Durante su primer informe de gobierno, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó una reducción del 62% en homicidios dolosos, según cifras del Gobierno Federal, así como descensos en robo de vehículos y de transporte de carga.

“Lo que hemos logrado en la reducción de homicidios dolosos, de incidencia delictiva, de robo de automóviles, de camiones de carga… no se debe solo al gobierno estatal, sino a un modelo de coordinación y trabajo conjunto”.

Lemus reconoció que aún no se ha alcanzado la meta, pero aseguró que el estado va por buen camino en materia de seguridad. También presumió el programa de becas para hijos de policías en universidades privadas y subrayó que los elementos estatales tienen hoy el salario más alto del país dentro de su categoría. (Por Edgar Flores Maciel)