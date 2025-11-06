Bajo circunstancias aún desconocidas, fue localizado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro de un aljibe de una vivienda abandonada, en la colonia San Andrés, en Guadalajara.

El hallazgo fue hecho por un velador, quien durante su ronda nocturna en el cruce de Medrano y María Salcedo percibió un fuerte olor fétido proveniente del interior del inmueble. Al inspeccionar el sitio, encontró restos humanos semienterrados entre tierra y escombros en el fondo del depósito.

Policías municipales y personal forense acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de un hombre con varios días de fallecido. Debido al estado de descomposición, no fue posible determinar de inmediato las causas de muerte ni detectar signos de violencia.

La zona quedó acordonada mientras se solicitaba maquinaria para la extracción del cuerpo y se verificaba que no existieran más víctimas. La Fiscalía del Estado abrió una investigación para esclarecer el caso. (Por Edgar Flores Maciel)