Un incendio de grandes proporciones consumió por completo una fábrica de colchones ubicada en la colonia Jardines de la Cruz Oriente, provocando momentos de pánico entre los vecinos, quienes temieron que el fuego se extendiera a sus viviendas.

El siniestro inició con un fuerte olor a quemado y una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Al llegar al sitio, Bomberos de Guadalajara encontraron la nave industrial de unos 10 por 30 metros completamente envuelta en llamas, alimentadas por los materiales inflamables del interior. Minutos después, la estructura colapsó.

Tras una hora y media de intensas labores, los equipos de emergencia lograron controlar el fuego. Paramédicos de la Cruz Verde atendieron a dos trabajadores lesionados, uno de ellos con quemaduras graves.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio habría sido causado por un cortocircuito, según declararon los empleados. Los bomberos permanecieron en la zona para realizar labores de enfriamiento y verificación, descartando la presencia de víctimas mortales. (Por Edgar Flores Maciel)