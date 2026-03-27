El cuerpo de un hombre de entre 40 y 50 años, que no ha sido identificado, fue localizado en el cauce del Río San Juan de Dios, en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara.

El hallazgo ocurrió, luego de que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad detectaran a la persona flotando y dieran aviso a las autoridades.

Rescatistas realizaron la extracción del cuerpo, mientras paramédicos confirmaron el fallecimiento sin precisar la causa.