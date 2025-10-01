El PAN en Jalisco anunció un cambio en la coordinación de su grupo parlamentario en el Congreso del Estado, donde el diputado Julio César Hurtado Luna asumirá el liderazgo de la bancada mientras que la legisladora Claudia Murguía Torres continuará en sus funciones.

El partido señaló que el relevo forma parte de una reconfiguración interna para consolidar su agenda y fortalecer su papel como oposición, en un contexto de contrapesos políticos dentro del recinto legislativo.