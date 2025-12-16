El cuerpo de un hombre de entre 55 y 60 años fue localizado sin vida la mañana de este viernes en el cruce de la calle Chico y la avenida Orozco Loreto, en la colonia Las Huertas.

El hallazgo ocurrió frente a un establecimiento comercial, donde la víctima se encontraba recargada junto a puestos de lámina y árboles.

El reporte llegó al C5 tras el aviso de un ciudadano que lo observó inmóvil.

Policías municipales confirmaron la situación y paramédicos corroboraron el fallecimiento.

La valoración preliminar indicó una evolución cadavérica cercana a cuatro horas y sin huellas visibles de violencia.

Versiones apuntan a que el hombre podría haber vivido en situación de calle.

El Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)