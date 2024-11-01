El Diario Oficial de la Federación publicó los nuevos lineamientos de la Profeco que establecen las directrices que deberán seguir promotores responsables y boleteras al momento de publicar información y publicidad para la promoción y venta de boletos para conciertos masivos.

Entre las nuevas reglas se encuentra la obligación de mostrar el precio total desde el inicio del proceso de compra, sin cargos ocultos. También se deberá informar con por lo menos 24 horas de anticipación los detalles del evento, como recinto, fecha, horario y artistas principales.

En caso de cancelación, las empresas deberán devolver el monto completo pagado e incluir una compensación que puede alcanzar hasta el 20 por ciento.