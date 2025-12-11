La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (Cobupej) localizó restos óseos, aparentemente humanos, durante un operativo realizado este jueves en una barranca de la colonia La Coronilla, en Zapopan. La intervención fue activada tras un reporte anónimo.

Debido a lo complicado del terreno, el personal especializado empleó drones y técnicas de rapel para la inspección. Junto a los restos se encontraron objetos personales, por lo que el área fue asegurada y se notificó al Ministerio Público.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizarán los estudios correspondientes para determinar si los restos son humanos y, en su caso, buscar su identificación. En el operativo participaron autoridades estatales, municipales y familiares de personas desaparecidas. (Por Edgar Flores Maciel)