El Club Guadalajara oficializó la baja del delantero Javier Hernández tras casi dos años en su segunda etapa en la institución Rojiblanca, en la que, el “Chicharito” disputó 41 partidos oficiales y en los que sólo anotó 4 goles. Se despidió con un emotivo video, en el que no menciona para nada a las Chivas, ni a la afición, y dice estar emocionado con lo que se viene para él en el futbol.

“No soy perfecto, tengo una carrera bendecida llena de errores, malos momentos, miedos y verguenzas, pero ese soy yo, dispuesto a cambiar, crecer y a levantarme de cualquier error. Se que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo y sólo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso. Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias, estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol”.

Tristemente la segundo etapa del “Chicharito” con el “Rebaño”, concluyó con un penal fallado en la serie de cuartos de final ante Cruz Azul; además en los últimos meses estuvo envuelto en gran polémica con sus publicaciones en redes sociales, además de que no cumplió con las expectativas dentro de la cancha. (Por Manuel Trujillo Soriano)