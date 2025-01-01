Elementos de Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales entre Zacatecas y San Luis Potosí.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que el hallazgo ocurrió durante actividades del operativo Vigilante Nocturno, que mantiene despliegues y patrullajes en zonas consideradas estratégicas.

Dentro del automóvil viajaban cuatro personas señaladas como probables responsables, quienes presuntamente serían elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí.