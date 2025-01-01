Elementos de Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales entre Zacatecas y San Luis Potosí.
El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que el hallazgo ocurrió durante actividades del operativo Vigilante Nocturno, que mantiene despliegues y patrullajes en zonas consideradas estratégicas.
Dentro del automóvil viajaban cuatro personas señaladas como probables responsables, quienes presuntamente serían elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí.
Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; cuatro presuntos responsables detenidos
Elementos de Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales entre Zacatecas y San Luis Potosí.