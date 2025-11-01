El exdiputado local y federal y expresidente municipal perredista de Zongolica, zona montañosa central de Veracruz, Juan Carlos Mezhua, fue asesinado a tiros este domingo en la comunidad Piedras Blancas de Zongolica.

Hombres armados que viajaban en dos camionetas lo atacaron a tiros, a unos metros de un cuartel de la Guardia Nacional.

El crimen ocurre horas antes que la presidenta Claudia Sheinbaum visite el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de la independencia de la mar.