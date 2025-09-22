Los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México tras ser reportados como desaparecidos.

Ambos habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando presuntamente se dirigían a un gimnasio.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México había difundido fichas oficiales para localizarlos.