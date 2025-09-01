La bancada del PAN en el Congreso de Jalisco presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, con el propósito de simplificar los trámites a ciudadanos afectados por omisiones de autoridades estatales o municipales, como daños ocasionados por baches o inundaciones.

Habla la diputada, Claudia Murguía:

“Ha venido trayendo en la vida cotidiana un daño considerable que es un caos trasladarse y sufrirlas consecuencias del tiempo un daño considerable aproximado en su patrimonio de alrededor de 30 millones de pesos en la pérdida nada más reportados en la pérdida de 118 automóviles que han sido afectados por las inundaciones”.

Actualmente, Guadalajara carece de una partida presupuestal específica para responder por este tipo de responsabilidades, lo que limita la posibilidad de que los afectados reciban una indemnización oportuna. (Por Marck Hernández)