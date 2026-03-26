El cuerpo del productor y empresario colimense Eduardo Ochoa Arias fue localizado en una playa de Coahuayana, Michoacán, tras haber sido privado de la libertad el pasado 13 de marzo en Cerro de Ortega, Tecomán.

De acuerdo con reportes, la víctima fue interceptada por un grupo armado y posteriormente hallada con signos de violencia, atada y con un impacto de bala.

Su identidad se confirmó días después debido al estado del cuerpo.

Autoridades señalan que la zona es disputada por grupos criminales dedicados a extorsión y secuestro.

El empresario, vinculado al sector platanero, presuntamente era víctima de cobros ilícitos.

El caso ocurre en un contexto de violencia en la región limítrofe entre Colima y Michoacán.