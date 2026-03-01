Con base en imágenes satelitales, organizaciones ambientalistas identificaron una embarcación cercana a la plataforma Abkatún, frente a Campeche, como posible origen del derrame de hidrocarburo en Tabasco y Veracruz.

De acuerdo con los reportes, la mancha se intensificó a partir del 11 de febrero y llegó a cubrir hasta 50 kilómetros cuadrados.

Los grupos denunciaron que el incidente era conocido por autoridades desde etapas tempranas y acusaron fallas en los protocolos que permitieron la expansión del crudo hacia el litoral.