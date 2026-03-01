Con base en imágenes satelitales, organizaciones ambientalistas identificaron una embarcación cercana a la plataforma Abkatún, frente a Campeche, como posible origen del derrame de hidrocarburo en Tabasco y Veracruz.
De acuerdo con los reportes, la mancha se intensificó a partir del 11 de febrero y llegó a cubrir hasta 50 kilómetros cuadrados.
Los grupos denunciaron que el incidente era conocido por autoridades desde etapas tempranas y acusaron fallas en los protocolos que permitieron la expansión del crudo hacia el litoral.
Ambientalistas identifican posible origen de fuga de hidrocarburo en el Golfo de México
Con base en imágenes satelitales, organizaciones ambientalistas identificaron una embarcación cercana a la plataforma Abkatún, frente a Campeche, como posible origen del derrame de hidrocarburo en Tabasco y Veracruz.