El empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida el 29 de diciembre en el municipio de Atenguillo, luego de haber sido privado de la libertad a finales de 2025 cuando se dirigía a Puerto Vallarta.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que el cuerpo presentaba huellas de golpes y un impacto de bala, y fue encontrado a un costado de la carretera.

El cadáver fue entregado a sus familiares el 1 de enero, mientras la Vicefiscalía en Investigación Regional mantiene abiertas las indagatorias.

De acuerdo con los reportes, Corona viajaba con sus hijos y su pareja cuando fueron interceptados por hombres armados en la autopista hacia Talpa de Allende, quienes lo secuestraron tras despojarlos de pertenencias.

No se registraron exigencias de rescate.