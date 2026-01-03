El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado a Nueva York bajo custodia y con esposas, tras aterrizar en una base aérea militar al norte del estado. De acuerdo con reportes, fue recibido por agentes federales, entre ellos del Buró Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas, y posteriormente sería llevado al Metropolitan Detention Center.

Maduro enfrenta una acusación sustitutiva presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas automáticas, causa que supervisa el juez Alvin K. Hellerstein. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida y trasladada.