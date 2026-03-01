Autoridades de la Ciudad de México confirmaron el hallazgo sin vida del último trabajador que permanecía atrapado tras el colapso de un edificio en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que el cuerpo fue localizado durante las labores de rescate realizadas por equipos de emergencia.

Con este hallazgo, suman tres los trabajadores que fallecieron y un herido a causa del derrumbe.