El fabricante automotriz Volkswagen anunció que reducirá alrededor de 50 mil puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030.

La compañía indicó que se trata de un plan para disminuir costos y enfrentar la competencia del mercado chino, la debilidad de la demanda en Europa y los aranceles estadounidenses.

Los ajustes afectarán a diversas áreas del grupo, incluidas sus marcas Audi y Porsche.

La decisión se da después de que la compañía reportó que su beneficio neto en 2025 cayó 44 por ciento, lo que aceleró su estrategia de reducción de gastos.