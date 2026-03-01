El fabricante automotriz Volkswagen anunció que reducirá alrededor de 50 mil puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030.
La compañía indicó que se trata de un plan para disminuir costos y enfrentar la competencia del mercado chino, la debilidad de la demanda en Europa y los aranceles estadounidenses.
Los ajustes afectarán a diversas áreas del grupo, incluidas sus marcas Audi y Porsche.
La decisión se da después de que la compañía reportó que su beneficio neto en 2025 cayó 44 por ciento, lo que aceleró su estrategia de reducción de gastos.
Volkswagen anuncia recorte de 50 mil empleos en Alemania hacia 2030
El fabricante automotriz Volkswagen anunció que reducirá alrededor de 50 mil puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030.