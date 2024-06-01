Hamás anunció que acepta algunos puntos del plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, como entregar el poder y liberar a los rehenes que aún mantiene, aunque advirtió que otras partes requieren consultas internas.
El anuncio se dio tras la advertencia de Trump de que el grupo debía aceptar el acuerdo antes del domingo, bajo amenaza de una ofensiva militar mayor.
Israel ya respaldó la propuesta y cuenta con apoyo internacional, mientras que Egipto y Qatar, actores clave en la mediación, señalaron que ciertos aspectos aún necesitan mayor negociación.
Hamás acepta parcialmente plan de Trump para Gaza
