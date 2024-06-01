El grupo palestino Hamás aceptó el plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contempla la liberación total de los rehenes y la retirada gradual de las tropas israelíes.

El mandatario informó que el acuerdo consta de 20 puntos y marca “el primer paso hacia una paz sólida y duradera”.

Trump agradeció el respaldo de varios países de Medio Oriente, a los que calificó como fundamentales para concretar el acuerdo que busca poner fin a la guerra en Gaza.