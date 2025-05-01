A un mes del hallazgo de una fosa clandestina en la Brecha San José de Nextipac en Zapopan, el Colectivo Manos Buscadoras informó que ya se han localizado 85 bolsas con restos humanos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existen víctimas preidentificadas por tatuajes u otros objetos personales.

Mientras tanto, el lugar continúa siendo intervenido.