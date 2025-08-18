La organización islamista Hamas aceptó este lunes una nueva propuesta de mediadores para una tregua con Israel en Gaza, que incluye la liberación de los rehenes aún cautivos en el territorio palestino, informa un responsable del movimiento islamista.

Indicó que “Hamas entregó su respuesta a los mediadores, y confirmó que tanto Hamas como sus facciones están de acuerdo con el nuevo cese al fuego sin pedir ninguna enmienda”.

La nueva propuesta entregada al grupo prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra.