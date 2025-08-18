El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, atribuyó al incremento del salario mínimo registrado en los últimos años la reducción de la pobreza en México entre 2018 y 2024, revelada la semana pasada por el INEGI.

“Casi 6.64%, casi 6.64 millones de personas salieron única y exclusivamente con el incremento del salario mínimo. En el 2018, el salario mínimo mejor pagado era de $88.36; en 2024, cuando deja la presidencia Andrés Manuel López Obrador, estaba en $248.93 pesos: un aumento de 180%”.

Lomelí añadió que la disminución de la pobreza también está vinculada a la puesta en marcha de programas sociales dirigidos a distintos sectores de la población.