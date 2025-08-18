El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, atribuyó al incremento del salario mínimo registrado en los últimos años la reducción de la pobreza en México entre 2018 y 2024, revelada la semana pasada por el INEGI.
“Casi 6.64%, casi 6.64 millones de personas salieron única y exclusivamente con el incremento del salario mínimo. En el 2018, el salario mínimo mejor pagado era de $88.36; en 2024, cuando deja la presidencia Andrés Manuel López Obrador, estaba en $248.93 pesos: un aumento de 180%”.
Lomelí añadió que la disminución de la pobreza también está vinculada a la puesta en marcha de programas sociales dirigidos a distintos sectores de la población.
Lomelí atribuye reducción de la pobreza al aumento del salario mínimo
El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, atribuyó al incremento del salario mínimo registrado en los últimos años la reducción de la pobreza en México entre 2018 y 2024, revelada la semana pasada por el INEGI.