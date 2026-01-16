El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no existe evidencia de una expansión del grupo venezolano Tren de Aragua en territorio mexicano, pese a versiones que lo ubican en 11 entidades.

Señaló que su incidencia no es alarmante y que las detenciones registradas corresponden a delitos graves cometidos en coordinación con células criminales locales.

García Harfuch explicó que la mayor actividad se ha identificado en la zona centro del país y negó que exista control territorial por parte de esta organización.

Indicó que varias detenciones derivaron ya en sentencias y que las capturas recientes son resultado de operativos coordinados entre autoridades federales y estatales.

El pasado 13 de enero, seis presuntos integrantes fueron detenidos en cateos en la Ciudad de México, entre ellos “Lesli”, señalada por cobro de explotación sexual.