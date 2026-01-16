El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no existe evidencia de una expansión del grupo venezolano Tren de Aragua en territorio mexicano, pese a versiones que lo ubican en 11 entidades.
Señaló que su incidencia no es alarmante y que las detenciones registradas corresponden a delitos graves cometidos en coordinación con células criminales locales.
García Harfuch explicó que la mayor actividad se ha identificado en la zona centro del país y negó que exista control territorial por parte de esta organización.
Indicó que varias detenciones derivaron ya en sentencias y que las capturas recientes son resultado de operativos coordinados entre autoridades federales y estatales.
El pasado 13 de enero, seis presuntos integrantes fueron detenidos en cateos en la Ciudad de México, entre ellos “Lesli”, señalada por cobro de explotación sexual.
Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no existe evidencia de una expansión del grupo venezolano Tren de Aragua en territorio mexicano, pese a versiones que lo ubican en 11 entidades.