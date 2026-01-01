El actor Emilio Beltrán se prepara para el cierre de un ciclo importante en su carrera con el desenlace de la telenovela Papás por siempre que concluirá transmisiones el próximo 1 de febrero. En entrevista con Notisistema, Emilio mencionó que el melodrama terminó grabaciones en septiembre, pero fue difícil despedirse de sus compañeros de trabajo con los que convivió por casi 2 años.

“Pero nosotros como actores nos dejamos de ver en septiembre que acabamos las grabaciones, entonces para nosotros sí fue honestamente algo triste y doloroso porque fueron dos años de estar con la misma gente, dos años de llegar, saludarnos, de estar de 12 a 15 horas juntos y fue algo fuerte dejar de verlos y tener esa rutina”

Emilio Beltrán reveló que entre sus próximos proyectos está el ingresar en el mundo de la música, pero por ahora analiza nuevos proyectos en la actuación que realizará en este 2026. (Por Katia Plascencia Muciño)