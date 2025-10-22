En el marco de la comparecencia ante senadores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoce que aún falta mucho por hacer en materia de inseguridad y violencia, pero los resultados están a la vista.

“Cuando nosotros presentamos los avances de la estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, no estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no haya crímenes o que no sucedan hechos tan lamentables como suceden en varios estados de la República. Lo que la ciudadanía debe de saber es que hay 27 homicidios menos diarios al día, que hay un 32 por ciento menos homicidios, que hay una cantidad sin precedente asegurada de droga, de armas de fuego, de laboratorios, de más mil 500 laboratorios destruidos por el ejército, por Marina; que todos los días la estrategia de seguridad la estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas, las operaciones, los miles de detenidos son en coordinación con los estados”.

Los resultados son muy medibles, añadió, la estrategia está funcionando y cada año se seguirá avanzando en favor de la pacificación del país. (Por Arturo García Caudillo)